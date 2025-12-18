Реклама

Экономика
15:56, 18 декабря 2025Экономика

Жителям Центральной России пообещали 14-градусные морозы

Синоптик Тишковец: К 24 декабря в Центральной России похолодает до 14 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На следующей неделе в Центральную Россию придут 14-градусные морозы. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, до таких показателей температура понизится в центральных регионах России к середине следующей недели. В среду, 24 декабря, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 9-14 градусов. В Москве Тишковец ожидает не ниже минус 10 градусов.

На текущей неделе температура в Москве будет держаться у нулевой отметки. В пятницу, 19-го числа, она составит до плюс 1 градуса. Погода будет пасмурной и в основном сухой — осадки в виде мокрого снега прогнозируются лишь на севере и северо-востоке Подмосковья. На выходных, 20-21 декабря, показатели будут варьироваться в пределах от минус 2 до плюс 2 градусов. К концу недели может потеплеть и до плюс 3 градусов. Ночью на дорогах образуется гололед.

Декабрь 2025 года может стать для Москвы одним из самых малоснежных в XXI веке. Однако январь способен наверстать упущенные зимние морозы — об этом говорят не только предварительные прогнозы, но и традиционный характер погоды для середины зимы.

