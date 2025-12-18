Реклама

Интернет и СМИ
10:10, 18 декабря 2025Интернет и СМИ

Мультфильм с поющими песню о дружбе Путиным и Моди набрал более миллиона просмотров

РИА Новости: Мультфильм с Путиным и Моди набрал более 1 миллиона просмотров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: India Today

Мультфильм индийского телеканала India Today с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди набрал более одного миллиона просмотров. Об этом сообщает РИА Новости.

Анимационный ролик опубликовали перед выходом интервью российского лидера с телеканалом. По сюжету видео Путин и Моди едут на мотоцикле мимо нефтяных вышек и поют песню о дружбе, ставшую популярной в Индии. В ролике также показали на фоне зенитные ракетные комплексы С-400, которые Россия поставляет Индии. Позже в кадре появляются две бензоколонки: одна с надписью «Россия», другая — с надписью «США», у которой стоит президент США Дональд Трамп. Моди заправляет мотоцикл у российской колонки, а затем уезжает вместе с Путиным.

По данным агентства, мультфильм преодолел отметку 1 130 900 просмотров на всех площадках.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Индию стал потрясением для Запада и синглом об окончании эпохи однополярного мира. В публикации отмечается, что поездка российского лидера в Нью-Дели будет посланием миру о конце эпохи гегемонии и нетерпимости к двойным стандартам в международных отношениях.

