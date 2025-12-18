На Макрона и Туска «напали» микрофоны на саммите по Украине в Брюсселе

Макрон и Туск испугались микрофонов на саммите ЕС по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловались на журналистов, «напавших» с микрофонами на европейских политиков во время саммита Евросоюза (ЕС) по вопросу поддержки Украины в Брюсселе. Об этом передает РИА Новости.

«Пожалуйста, не нападайте на меня», — обратился премьер-министр к представителям СМИ.

Макрон также выразил недовольство из-за ненадежно закрепленных микрофонов журналистов. Лидер Франции пожаловался, что микрофоны постоянно смещались, что мешало ему сосредоточиться. В свою очередь, Туск попросил репортеров не подносить микрофоны слишком близко к себе.

Ранее Дональд Туск заявил, что страны НАТО, которые граничат с Россией, планируют вытягивать из ЕС больше денежных средства на военные расходы. Польский политик высоко оценил данный подход и отметил, что в будущем формат будет действовать лучше. По его словам, деньги планируют расходовать на охрану границы с Россией.