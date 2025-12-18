Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:18, 18 декабря 2025Мир

На Макрона и Туска «напали» микрофоны на саммите по Украине в Брюсселе

Макрон и Туск испугались микрофонов на саммите ЕС по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловались на журналистов, «напавших» с микрофонами на европейских политиков во время саммита Евросоюза (ЕС) по вопросу поддержки Украины в Брюсселе. Об этом передает РИА Новости.

«Пожалуйста, не нападайте на меня», — обратился премьер-министр к представителям СМИ.

Макрон также выразил недовольство из-за ненадежно закрепленных микрофонов журналистов. Лидер Франции пожаловался, что микрофоны постоянно смещались, что мешало ему сосредоточиться. В свою очередь, Туск попросил репортеров не подносить микрофоны слишком близко к себе.

Ранее Дональд Туск заявил, что страны НАТО, которые граничат с Россией, планируют вытягивать из ЕС больше денежных средства на военные расходы. Польский политик высоко оценил данный подход и отметил, что в будущем формат будет действовать лучше. По его словам, деньги планируют расходовать на охрану границы с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Барщевский ответил на версии о своей громкой отставке из-за дела Долиной

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам раскрыли способ вернуть деньги за неудачную стрижку

    Назван простой способ улучшить работу мозга в пожилом возрасте

    Треть рухнувших продаж УАЗа пришлись на «буханку»

    Редкое явление заметили в российском регионе

    На Макрона и Туска «напали» микрофоны на саммите по Украине в Брюсселе

    Водители в российском городе перечислили «допустимые» нарушения правил

    Макрон пообещал единую политику по финансированию Украины за счет российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok