На пляж вынесло кроссовку с останками медведя внутри

В США на пляж вынесло человеческую кроссовку с медвежьей лапой

В штате Вашингтон, США, идентифицировали останки, которые вынесло на пляж. Об этом пишет People.

На берегу нашли женскую кроссовку с мягкими тканями и костями внутри. Экспертиза определила, что они принадлежат не человеку, как предполагалось изначально. Оказалось, что в кроссовке была медвежья лапа.

Представители офиса шерифа округа Клаллам (CCSO) заявили, что пока не понимают, как в кроссовке оказались кости хищника. Следователи CCSO осмотрели ближайшую местность и не нашли никаких дополнительных улик.

Ранее сообщалось, что на берегу испанского острова Ибица нашли оторванную человеческую конечность. Посетители пляжа предположили, что часть тела потерял беженец, который пытался добраться до Испании на лодке и попал в шторм.

