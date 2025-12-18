На Украине намекнули на связанные с Ермаком доказательства в деле «кошелька» Зеленского

В НАБУ намекнули на наличие связанных с Ермаком доказательств

У Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) есть серьезные вещественные доказательства, добытые в рамках операции «Мидас» по разоблачению дела о коррупции предпринимателя Тимура Миндича, из-за близости к президенту Владимиру Зеленскому также известного как «кошелек» главы государства. Об этом заявил детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов в интервью «Украинской правде».

Он также намекнул, что доказательства могут касаться бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.

«Что касается кейса Ермака — это отдельная история. В "Мидасе" есть серьезные вещественные доказательства, и я надеюсь, что детективы НАБУ доведут дело до конца в рамках закона», — сказал детектив, отвечая на вопрос о том, почему после обысков у Ермака ему не вручили подозрение и могло ли это быть частью негласной сделки по его освобождению из СИЗО.

Магамедрасулов также подчеркнул, что было предпринято много попыток сделать так, чтобы он не общался со СМИ после выхода из заключения и в целом сделал вид, что ничего не произошло.

Ранее Магамедрасулов заявил, что в качестве фигурантов коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича могут быть привлечены члены высшего руководства Украины. Он также подчеркнул, что не вся информация может быть использована в качестве доказательств в суде, поэтому в материалах будут представлены «только те факты, которые можно доказать должным образом».