20:42, 18 декабря 2025

На Украине разработали «Сирко» для разминирования

На Украине разработали роботизированный комплекс разминирования Sirko-S1
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «НТЦ»

Украинская компания SkyLab заявила о разработке новой версии наземного робототехнического комплекса (НРТК) Sirko-S1, который позволит создавать проходы в минных полях. Об этом пишет Информационно-аналитический центр «Новые технологии» в Telegram.

«Сирко» оснастили системой дистанционного разминирования TROPIYA. Она состоит из реактивного снаряда, который после запуска разматывает кабель длиной 100-150 метров с зарядами разминирования.

Отмечается, что изначально Sirko-S1 использовали только для доставки различных грузов. Колесная машина способна нести до 200 килограммов полезной нагрузки.

Ранее в декабре в России представили модернизированный НРТК «Курьер». Вторая версия машины отличается увеличенной мощностью и улучшенной проходимостью. Также «Курьер 2.0» получил новый боевой модуль с расширенными возможностями.

В том же месяце производитель заявил, что «Курьер» — это самый массовый воюющий НРТК в мире.

