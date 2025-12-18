В Сумской области уничтожили крупный цех по сборке БПЛА для ВСУ

Крупный цех по сборке беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и до десяти инженеров-сборщиков уничтожены в районе Кардашовки Сумской области. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что цели ликвидированы ударами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2».

До этого уничтожение двух бойцов ВСУ дроном-камикадзе сняли на видео. На кадрах показано, как оператор FPV-группировки «Север» отправил дрон на оптоволокне в один из блиндажей и успешно поразил двух бойцов, укрывавшихся в нем.

Ранее было опубликовано видео уничтожения натовской техники у Красноармейска.