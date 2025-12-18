Реклама

Бывший СССР
07:18, 18 декабря 2025

На Украине уничтожили крупный цех по сборке БПЛА для ВСУ

В Сумской области уничтожили крупный цех по сборке БПЛА для ВСУ
Юлия Мискевич
Фото: Juan Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Крупный цех по сборке беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и до десяти инженеров-сборщиков уничтожены в районе Кардашовки Сумской области. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что цели ликвидированы ударами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2».

До этого уничтожение двух бойцов ВСУ дроном-камикадзе сняли на видео. На кадрах показано, как оператор FPV-группировки «Север» отправил дрон на оптоволокне в один из блиндажей и успешно поразил двух бойцов, укрывавшихся в нем.

Ранее было опубликовано видео уничтожения натовской техники у Красноармейска.

