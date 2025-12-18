Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:36, 18 декабря 2025Силовые структуры

Напавшему на учительницу с ножом школьнику из Петербурга предъявили обвинение

В Петербурге предъявили обвинение 15-летнему школьнику, напавшему на учительницу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге предъявили обвинение подростку, напавшему с ножом на учительницу математики. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по региону.

Отмечается, что 15-летний школьник частично признал свою вину. Молодой человек отрицает наличие конфликта между ним и преподавательницей. В ближайшее время ему изберут меру пресечения по ходатайству следствия.

Обвинение также предъявили охраннице учебного заведения. Она пропустила мальчика с ножом в школу, несмотря на сигнал металлодетекторов. Женщина признала свою вину.

Следователи продолжают расследование. «Допрошены потерпевшая и свидетели произошедшего, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.

О нападении 15-летнего юноши с ножом на учителя в Санкт-Петербурге стало известно утром 15 декабря. Сообщалось, что ученик пришел в класс раньше, чтобы исправить оценку за контрольную работу. Когда преподавательница повернулась к нему спиной, молодой человек ударил ее ножом в спину, а затем ранил себя. По данным СМИ, причиной преступления могло стать нежелание подростка ходить на дополнительные занятия по математике.

Ранее сообщалось, что во время нападения подросток проткнул ножом легкое учительнице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС потерпел неудачу в вопросе изъятия активов России

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Мультфильм с поющими песню о дружбе Путиным и Моди набрал более миллиона просмотров

    Согласившийся на подработку российский школьник с товарищем попал под следствие

    Французский футболист ПСЖ оценил Сафонова

    В России родился ребенок с полутораметровой пуповиной

    VGV рассказал о новинках для России на 2026 год

    Раскрыты результаты психиатрической экспертизы Долиной

    Тело не выжившего при нападении в Одинцово подростка вывезли из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok