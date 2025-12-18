Напавшему на учительницу с ножом школьнику из Петербурга предъявили обвинение

В Санкт-Петербурге предъявили обвинение подростку, напавшему с ножом на учительницу математики. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по региону.

Отмечается, что 15-летний школьник частично признал свою вину. Молодой человек отрицает наличие конфликта между ним и преподавательницей. В ближайшее время ему изберут меру пресечения по ходатайству следствия.

Обвинение также предъявили охраннице учебного заведения. Она пропустила мальчика с ножом в школу, несмотря на сигнал металлодетекторов. Женщина признала свою вину.

Следователи продолжают расследование. «Допрошены потерпевшая и свидетели произошедшего, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении.

О нападении 15-летнего юноши с ножом на учителя в Санкт-Петербурге стало известно утром 15 декабря. Сообщалось, что ученик пришел в класс раньше, чтобы исправить оценку за контрольную работу. Когда преподавательница повернулась к нему спиной, молодой человек ударил ее ножом в спину, а затем ранил себя. По данным СМИ, причиной преступления могло стать нежелание подростка ходить на дополнительные занятия по математике.

Ранее сообщалось, что во время нападения подросток проткнул ножом легкое учительнице.