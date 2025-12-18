Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:17, 18 декабря 2025Из жизни

Найдено загадочное захоронение женщины с ракушками на лице

В Норвегии нашли древнее захоронение женщины с ракушками на лице
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: NTNU University Museum

В Норвегии обнаружено загадочное захоронение эпохи викингов. Об этом сообщает The Independent.

Могилу нашли при помощи металлоискателя в губернии Тренделаг. Внутри оказались останки предположительно замужней женщины, которые датировали IX веком. Возле ее лица нашли две крупные морские раковины гребешков, частично закрывавшие ее рот. Это захоронение стало первым задокументированным случаем использования ракушек в процессе погребения в дохристианской Скандинавии.

«Мы пока не знаем, что означает эта символика», — отметил руководитель исследований Раймон Соваж из Норвежского университета естественных и технических наук. Ученые планируют провести ДНК-анализ и радиоуглеродное датирование, чтобы узнать больше о женщине, а также установить возможное родство с человеком постарше, скелет которого был найден ранее неподалеку.

Материалы по теме:
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022

Ранее сообщалось, что на побережье в Перу обнаружили выкопанную около 5000 лет назад могилу женщины, которая, предположительно, принадлежала к высшему обществу древней цивилизации Караль. Археологи нашли женские останки в мантии из синих и коричневых перьев, которые могли принадлежать амазонским попугаям ара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    В СВР заявили о готовности украинцев признать новые регионы России

    Страны ЕС испугались ответных действий России на бессрочную заморозку активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok