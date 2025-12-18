Названо имя нового главы НАСА

Сенат США: Миллиардер Джаред Айзекман утвержден на пост главы НАСА

Сенат Соединенных Штатов Америки (США) утвердил миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Кандидатуру Айзекмана, выдвинутую президентом Америки Дональдом Трампом, поддержали 67 сенаторов, против проголосовали 30 человек. В ближайшее время он будет приведен к присяге в качестве нового главы НАСА, заменив временно исполняющего обязанности Шона Даффи.

Джаред Айзекман имеет степень бакалавра в аэронавтике. В 2011 году миллиардер основал компанию Draken International, занимающуюся тренировкой пилотов Вооруженных сил США. Впоследствии контрольный пакет акций был продан Blackstone.

Айзекман был командиром первого частного пилотируемого космического полета Inspiration4 на борту Crew Dragon компании SpaceX. Сам он стал первым непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос.

