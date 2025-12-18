Польского президента обвинили в нарушении Конституции из-за Зеленского

В Польше возмутились отсутствием членов правительства на встрече с Зеленским

Канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого не пригласила ни одного представителя правительства в состав делегации для встречи с Владимиром Зеленским, заявил в эфире телеканала TVN24 замглавы МИД республики Марчин Босацкий, отметив, что тем самым глава государства нарушает Конституцию.

«Ни один представитель правительства не приглашен в состав делегации президента. Это абсолютно противоречит Конституции, которая требует от президента, и я хочу четко подчеркнуть, сотрудничать с правительством в международных делах», — прокомментировал Босацкий.

Замминстра подчеркнул, что в таких встречах обязательно должен принимать участие представитель внешнеполитического ведомства.

Владимир Зеленский должен посетить Польшу в пятницу. Планируется его встреча с президентом республики, а также посещение парламента.