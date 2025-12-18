Реклама

13:19, 18 декабря 2025

Обнаружен неожиданный способ защиты от развития диабета

Nat Com: Отключение гена Xbp1 может защитить от развития диабета 1 типа
Екатерина Графская
Фото: Starmarpro / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Висконсина-Мэдисона обнаружили, что отключение всего одного гена в клетках поджелудочной железы мышей может защитить от развития диабета 1 типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (Nat Com).

Речь идет о гене Xbp1, который участвует в клеточной реакции на стресс. В эксперименте ученые удалили этот ген только в бета-клетках поджелудочной железы — именно они вырабатывают инсулин и первыми становятся мишенью иммунной атаки при диабете 1 типа. У генетически предрасположенных мышей заболевание либо не развивалось вообще, либо временное повышение сахара в крови со временем самопроизвольно исчезало.

Анализ показал, что без Xbp1 бета-клетки на время теряли свои «идентификационные признаки»: переставали выглядеть как зрелые инсулин-продуцирующие клетки и поэтому становились менее заметными для иммунной системы. Это уменьшало воспаление и защищало клетки от уничтожения. Позже бета-клетки восстанавливали свою функцию, а уровень глюкозы возвращался к норме.

Авторы подчеркивают, что работа меняет представление о диабете 1 типа: бета-клетки оказываются не пассивными жертвами иммунной атаки, а активными участниками процесса. В перспективе это может открыть путь к профилактическим вмешательствам — например, к временной блокаде Xbp1 у людей с высоким риском диабета еще до появления симптомов.

Ранее стало известно, что диабет второго типа начинает влиять на зрение гораздо раньше, чем это видно при стандартных офтальмологических осмотрах.

