Определен фактор более сложного восстановления после инсульта

Neurology: У женщин восстановление после ишемического инсульта идет медленнее

У женщин, перенесших первый ишемический инсульт, восстановление способности справляться с повседневными задачами — от еды и одевания до готовки, уборки и вождения — в среднем идет медленнее, чем у мужчин. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав траектории восстановления в течение первого года. Работа опубликована в Neurology.

В исследование включили 1046 пациентов (средний возраст — 66 лет), за которыми наблюдали через 3, 6 и 12 месяцев после инсульта. Функциональные трудности оценивали по шкале ADL/IADL: чем выше балл, тем сложнее человеку выполнять бытовые и инструментальные повседневные действия.

Оказалось, что уже через три месяца женщины в среднем набирали больше баллов, чем мужчины, и разница сохранялась на последующих контрольных точках даже после учета возраста, образования и других факторов. При этом по «неврологическим» показателям — таким как речь и базовые движения — улучшения шли у обоих полов, а основная динамика восстановления приходилась на период с 3-го по 6-й месяц.

Авторы подчеркивают: результаты не означают, что женщины восстанавливаются «хуже во всем», но указывают на уязвимую зону именно в нагрузочных бытовых действиях. В реабилитации для женщин стоит целенаправленно усиливать блоки, связанные с мышечной силой и выносливостью, домашней активностью и повседневной автономностью.

