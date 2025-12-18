Реклама

Наука и техника
07:15, 18 декабря 2025Наука и техника

Выявлен незаметный фактор повышения риска инфаркта и инсульта

CCI: Хронический стресс при депрессии напрямую повышает риск инфаркта и инсульта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Хронический стресс, связанный с депрессией и тревожными расстройствами, напрямую повышает риск инфаркта и инсульта — к такому выводу пришли ученые из Массачусетского общего госпиталя. Исследование, опубликованное в Circulation: Cardiovascular Imaging (CCI), показало, что у людей с депрессией и тревожностью активируются «стрессовые» зоны мозга, нарушается работа нервной системы и усиливается системное воспаление, что со временем повреждает сосуды.

Авторы проанализировали данные более 85 тысяч участников биобанка Массачусетского общего госпиталя, за которыми наблюдали в среднем 3,4 года. За это время серьезные сердечно-сосудистые события — инфаркт, инсульт или сердечная недостаточность — перенесли более 3 тысяч человек. Риск был повышен как у людей с депрессией, так и у людей с тревожными расстройствами, но наиболее высоким он оказался у пациентов с обоими диагнозами сразу — примерно на 32 процента выше, чем при наличии только одного расстройства.

Дополнительный анализ показал биологическую цепочку этого эффекта: у пациентов с депрессией и тревожностью фиксировалась повышенная активность миндалины — зоны мозга, отвечающей за реакцию на стресс, снижение вариабельности сердечного ритма и повышенный уровень С-реактивного белка — маркера хронического воспаления. По словам исследователей, такая комбинация приводит к росту давления, учащенному пульсу и постепенному повреждению сосудов.

Ученые подчеркивают, что результаты не доказывают прямую причинно-следственную связь, однако ясно указывают на важность психического здоровья для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что заболевания десен могут быть связаны с накоплением атеросклеротических бляшек и повышенным риском инфаркта и инсульта.

