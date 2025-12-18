Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:59, 18 декабря 2025Россия

Опубликовано новое видео с матерью не выжившего при нападении в Одинцово мальчика

Появилось новое видео с матерью не выжившего при нападении в Одинцово мальчика
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КБР КЧР ОСЕТИЯ»

Появилось новое видео с матерью не выжившего при нападении в Одинцово мальчика. Ролик с ее участием опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

На кадрах неравнодушные граждане утешают женщину. «Твой сын тебя в раю ждет», — говорит ей женщина и передает пачку купюр — 270 тысяч рублей. «С нашего ЖК», — поясняет она.

«Уже поздно. Что мне делать с деньгами? Мне нужен мой сын», — гласит надпись, наложенная на видеоряд. Вероятно, она написана самой матерью мальчика.

ЧП в Одинцово произошло 16 декабря. Жертвой агрессивного подростка, ворвавшегося в школу, стал 10-летний мальчик. 18 декабря стало известно о решение перевезти тело ребенка в Таджикистан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В Москве эскортница заковала половой орган клиента в клетку и сбежала

    Драгоценный металл подорожал до максимума с начала века

    Сотни пассажиров застряли в аэропорту российского города из-за непогоды

    В 12 регионах России раскрыли обслуживающих каналы связи Украины связистов

    В российском селе поставили квадратную елку

    В одной стране произошло мощное землетрясение

    В Госдуме отреагировали на версию о тайных силах в деле Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok