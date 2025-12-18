Опубликовано новое видео с матерью не выжившего при нападении в Одинцово мальчика

Появилось новое видео с матерью не выжившего при нападении в Одинцово мальчика

Появилось новое видео с матерью не выжившего при нападении в Одинцово мальчика. Ролик с ее участием опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ».

На кадрах неравнодушные граждане утешают женщину. «Твой сын тебя в раю ждет», — говорит ей женщина и передает пачку купюр — 270 тысяч рублей. «С нашего ЖК», — поясняет она.

«Уже поздно. Что мне делать с деньгами? Мне нужен мой сын», — гласит надпись, наложенная на видеоряд. Вероятно, она написана самой матерью мальчика.

ЧП в Одинцово произошло 16 декабря. Жертвой агрессивного подростка, ворвавшегося в школу, стал 10-летний мальчик. 18 декабря стало известно о решение перевезти тело ребенка в Таджикистан.

