Осужденный сбежал из российской колонии благодаря недосмотру охраны

В Амурской области возбудили дело о халатности после побега осужденного из ИК-8

Прокурор нашел признаки халатности в действиях сотрудников исправительной колонии №8 (ИК-8) в Амурской области, допустивших побег осужденного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ.

Как сообщает ведомство, побег произошел в ноябре. Утром сотрудники колонии вывели осужденных, которые могли передвигаться без конвоя и сопровождения, за территорию для уборки и оставили их без ежечасных проверок. Воспользовавшись случаем, один из осужденных сбежал.

Вскоре его задержали и вернули в исправительное учреждение. В отношении мужчины завели дело о побеге из мест лишения свободы.

Ранее в Свердловской области суд приговорил к 9 годам и 11 месяцам колонии 40-летнего жителя Нижнего Тагила, который решил сбежать от жены и умышленно наехал на переходившую дорогу женщину.