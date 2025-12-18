Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:04, 18 декабря 2025Силовые структуры

Пенсионер перевел деньги на билет Дженнифер Энистон в Кострому

МВД: Пенсионер из Костромы перевел фейковой Дженнифер Энистон 245 тыс. рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пенсионер из Костромы в интернете познакомился с пользовательницей под никнеймом известной голливудской актрисы Дженнифер Энистон и перевел ей 245 тысяч рублей, чтобы она приехала к нему погостить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В переписке виртуальная подруга рассказывала россиянину, что родом из Калифорнии и делилась с ним сокровенным. В начале декабря она пожаловалась на здоровье и попросила денег на лечение. Сердобольный мужчина перечислил на присланные ему реквизиты банковской карты 150 тысяч рублей.

Спустя три дня подруга написала ему, что хочет приехать в Кострому и лично отблагодарить его, но ей нужны деньги на билет. Пенсионер отправил ей 95 тысяч рублей и стал ждать гостью из солнечной Калифорнии. Однако через неделю ей снова потребовались деньги и мужчина выполнил ее просьбу, но в банке сочли подозрительной транзакцию в 50 тысяч рублей и заблокировали перевод.

Ранее сообщалось, что в Москве 43-летняя госслужащая потеряла почти восемь миллионов рублей, доверившись «бизнесмену» с сайта знакомств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долиной вернули часть денег за квартиру

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    Россияне выбрали лучшие фильмы, песни и шоу уходящего года

    Россияне бросились совершать покупки по-новому

    Раскрыты размеры складного iPhone

    19-летняя внучка Маслякова показала фото в мини-платье с сумкой за три миллиона рублей

    Показано видео удара по мосту в Одессе

    Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала рассказал о высоких ценах

    В Кремле назвали G7 отжившим и деградирующим форматом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok