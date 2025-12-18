Пенсионер перевел деньги на билет Дженнифер Энистон в Кострому

МВД: Пенсионер из Костромы перевел фейковой Дженнифер Энистон 245 тыс. рублей

Пенсионер из Костромы в интернете познакомился с пользовательницей под никнеймом известной голливудской актрисы Дженнифер Энистон и перевел ей 245 тысяч рублей, чтобы она приехала к нему погостить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В переписке виртуальная подруга рассказывала россиянину, что родом из Калифорнии и делилась с ним сокровенным. В начале декабря она пожаловалась на здоровье и попросила денег на лечение. Сердобольный мужчина перечислил на присланные ему реквизиты банковской карты 150 тысяч рублей.

Спустя три дня подруга написала ему, что хочет приехать в Кострому и лично отблагодарить его, но ей нужны деньги на билет. Пенсионер отправил ей 95 тысяч рублей и стал ждать гостью из солнечной Калифорнии. Однако через неделю ей снова потребовались деньги и мужчина выполнил ее просьбу, но в банке сочли подозрительной транзакцию в 50 тысяч рублей и заблокировали перевод.

Ранее сообщалось, что в Москве 43-летняя госслужащая потеряла почти восемь миллионов рублей, доверившись «бизнесмену» с сайта знакомств.