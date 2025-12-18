Реклама

16:34, 18 декабря 2025Силовые структуры

Перевод 39 тысяч рублей стоил кавалеру российской госнаграды 13 лет свободы

В Новосибирске суд приговорил мужчину к 13 годам за госизмену
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Новосибирский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 41-летнего уроженца Украины за переводы на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчина лишен государственной награды «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей и признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, в период с февраля 2022 года по июль 2024 года обвиняемый переводил деньги на помощь ВСУ. Он сделал семь переводов на общую сумму более 39 тысяч рублей.

Ранее в Курской области суд приговорил к 15 годам колонии общего режима 56-летнюю местную жительницу, работавшую охранницей, за попытку слить данные Службе безопасности Украины.

