16:39, 18 декабря 2025Мир

Польские военные опозорились в Пентагоне

Onet: Польского военного атташе выгнали с переговоров в Пентагоне
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Польского военного атташе Кшиштофа Нольберта выгнали с переговоров в Пентагоне под неизвестным предлогом. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на источники.

9 декабря польские военные представители прибыли в США на переговоры с американскими коллегами. Однако перед началом встречи коллеги Нольберта «просто закрыли перед ним двери», заявив, что тот не имеет права участвовать в переговорах.

«Ни одна делегация не может войти в Пентагон без поддержки атташе. Теперь американцы задаются вопросом, можно ли доверять нашему атташе, поскольку его собственная делегация попросила его покинуть официальные переговоры. Они спрашивают, сохранил ли он свой авторитет. Это полный позор», — заявил польский высокопоставленный офицер.

По возвращении домой генералу Адаму Жечковскому было сообщено о его скандальном поведении, однако он сослался на якобы «указания начальства». При этом, по словам источников, главным лицом, принявшим решение об отстранении атташе, был глава делегации генерал Анджей Ковальский.

17 декабря стало известно, что премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловался, что президент Кароль Навроцкий уже много недель не отвечает на его телефонные звонки. По словам главы польского правительства, он предпринял попытки тесного сотрудничества с Навроцким по внешней политике, но много недель на это нет никакой реакции.

