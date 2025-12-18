Потерявшая на СВО двух сыновей россиянка обратилась к Путину

Потерявшая двух сыновей на СВО мать из Красноярского края обратилась к Путину

Жительница села Бражное Красноярского края, потерявшая на специальной военной операции (СВО) двух сыновей, обратилась к президенту России Владимиру Путину. Мать пожаловалась главе государства на тарифы ЖКХ в регионе, передает портал Ngs24.ru.

Россиянка пояснила, что ей пришел счет за водоснабжение и отопление на 16 тысяч рублей. В платежку, как утверждает мать военных, не были включены услуги по вывозу мусора и электроэнергии. При этом пожилая женщина посетовала, что она получает пенсию в 15 тысяч рублей.

«Прошу, чтобы вы разобрались и помогли нам, как нам жить дальше», — сказала россиянка, обращаясь к Путину.

Жители села Бражное в Красноярском крае, где в 2025 году сумма в квитанциях достигла 100 тысяч рублей на человека, также съездили в Москву, чтобы напрямую обратиться со своей проблемой к президенту.

До этого сообщалось, что в Ярославской области мать военнослужащего через суд добилась дополнительных выплат за не вернувшегося со спецоперации на Украине сына.