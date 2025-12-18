Реклама

10:35, 18 декабря 2025

Потолок рухнул на ученика в российской гимназии

В казанской гимназии потолок рухнул на ученика
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В казанской гимназии потолок рухнул на ученика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в городской гимназии № 37. По словам ставших очевидцами школьников, перед этим на втором этаже кто-то прыгал.

Школьник отделался царапинами на спине. Директор учебного учреждения от комментариев отказалась, отмечает канал.

Ранее в одной из школ Приморского края образовалась давка возле раздевалки. На опубликованной записи видно, как учащиеся толкаются и хватают друг друга за одежду. Причиной случившегося назвали неудачно составленное расписание — большинство детей заканчивают занятия в одно время.

