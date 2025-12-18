Предсказан рост курса доллара почти до 100 рублей

Евразийский банк развития ожидает к концу 2026 года курс доллара в 97 рублей

Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает, что курс российской валюты снизится к концу 2026 года, составив в среднем 97 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В целом по году его предсказанный показатель также окажется на недалеких от 100 рублей уровнях, составив 94 рубля, говорится в материалах.

В числе факторов, которые повлияют на ослабление курса, в ЕАБР называют падение мировых цен на нефть, снижающее поступление на рынок валюты, дающее, по словам экспертов, основную поддержку рублю, а также прекращение продажи валюты из ФНБ и «постепенное сокращение доходности рублевых активов на фоне снижения процентных ставок».

Курс рубля уже отступил от максимальных за 2,5 года отметок, превысив на этой неделе отметку в 80 рублей за доллар. При этом, как отмечают на рынке, в условиях неактивных валютных торгов, одна или несколько крупных покупок сейчас приводят к взлету котировок, а появление «более-менее крупного продавца» становится причиной обратной динамики.