Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 18 декабря 2025Мир

Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне слухов о плане по активам России

Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне слов Орбана об активах России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Пресс-конференцию главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты отменили вечером 17 декабря на фоне слухов о плане по замороженным российским активам. Это произошло после слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что с повестки саммита Евросовета, запланированного на 18-19 декабря, сняли обсуждение вопроса об использовании активов РФ, говорится на сайте ЕК.

Орбан назвал такое решение победой над президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Позже венгерский премьер добавил, что ЕС рассматривает предоставление совместного кредита Киеву вместо использования для этого российских замороженных активов. «Не может быть и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, который мы затем отправляем Украине, забудьте об этом», — добавил политик.

Пресс-конференция главы ЕК и председателя Евросовета была запланирована на сайте Еврокомиссии на 21.30 по московскому времени. Сначала ее перенесли на 22.00 по московскому времени, а затем просто убрали из программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз в последний момент изменил решение о конфискации российских активов. Что случилось и откуда возьмутся деньги для Украины?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Сексолог предупредила женщин о вреде порно

    Кармен Электра с торчащими из-под штанов стрингами снялась на фоне сугробов

    Новый глава МВД европейской страны распорядился избавиться от флага Украины

    Инновационный «Древоч» поможет российским военным спрятаться от дронов

    Удар «Гераней» в украинском городе попал на видео

    Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне слухов о плане по активам России

    В Британии заявили о зависимости гарантий безопасности для Украины от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok