Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне слухов о плане по активам России

Пресс-конференцию фон дер Ляйен отменили на фоне слов Орбана об активах России

Пресс-конференцию главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты отменили вечером 17 декабря на фоне слухов о плане по замороженным российским активам. Это произошло после слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что с повестки саммита Евросовета, запланированного на 18-19 декабря, сняли обсуждение вопроса об использовании активов РФ, говорится на сайте ЕК.

Орбан назвал такое решение победой над президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Позже венгерский премьер добавил, что ЕС рассматривает предоставление совместного кредита Киеву вместо использования для этого российских замороженных активов. «Не может быть и речи о займе, в котором Венгрия берет на себя ответственность за кредит, который мы затем отправляем Украине, забудьте об этом», — добавил политик.

Пресс-конференция главы ЕК и председателя Евросовета была запланирована на сайте Еврокомиссии на 21.30 по московскому времени. Сначала ее перенесли на 22.00 по московскому времени, а затем просто убрали из программы.