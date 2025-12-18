Президент Белоруссии высказался о величии Китая

Лукашенко: Китай выбивается в лидеры и сегодня его никто не в состоянии сдержать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV высказался о величии Китая, а также отметил, что сегодня его никто не в состоянии сдержать.

Лукашенко добавил, что развитие Китая даже вызывает настороженность со стороны Соединенных Штатов Америки (США), но остановить Поднебесную уже невозможно.

«Вы (США — прим. «Ленты.ру») потеряли как минимум 20 лет для того, чтобы сдержать Китай. Китай сегодня никто не в состоянии сдержать, особенно с той философией, которая у китайцев в голове», — заявил Лукашенко в интервью телеведущей американского канала Грете Конвей Ван Састерен.

