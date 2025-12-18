Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:30, 18 декабря 2025Бывший СССР

Президент Белоруссии высказался о величии Китая

Лукашенко: Китай выбивается в лидеры и сегодня его никто не в состоянии сдержать
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV высказался о величии Китая, а также отметил, что сегодня его никто не в состоянии сдержать.

Лукашенко добавил, что развитие Китая даже вызывает настороженность со стороны Соединенных Штатов Америки (США), но остановить Поднебесную уже невозможно.

«Вы (США — прим. «Ленты.ру») потеряли как минимум 20 лет для того, чтобы сдержать Китай. Китай сегодня никто не в состоянии сдержать, особенно с той философией, которая у китайцев в голове», — заявил Лукашенко в интервью телеведущей американского канала Грете Конвей Ван Састерен.

Ранее президент Белоруссии назвал российского главу Владимира Путина «волкодавом» в политике, а себя «уходящим» президентом

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Евросоюз в последний момент изменил решение о конфискации российских активов. Что случилось и откуда возьмутся деньги для Украины?

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Президент Белоруссии высказался о величии Китая

    Прилет «Шахедов» по украинскому городу сняли на видео

    Несколько улиц в Батайске остались без света после взрывов

    Губернатор прокомментировал атаку на Ростов-на-Дону

    В российском городе произошел пожар после взрывов

    Лукашенко предложил Трампу помощь в одном вопросе

    Сексолог предупредила женщин о вреде порно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok