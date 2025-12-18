Реклама

11:43, 18 декабря 2025Бывший СССР

Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

Удар четырех ФАБ по ПВД ВСУ попал на видео
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Удар четырех фугасных авиабомб по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Уничтожение ФАБ-500 ПВД ВСУ на территории бывшей шахты "Запорожская"», — указано в сообщении.

Отмечается, что шахта, по которой был нанесен удар, находится близ населенного пункта Родинское.

Ранее на видео попал комбинированный удар Вооруженных сил России с применением ФАБ и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по используемому для снабжения ВСУ мосту в Затоке в Одесской области

