Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

Удар четырех ФАБ по ПВД ВСУ попал на видео

Удар четырех фугасных авиабомб по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Уничтожение ФАБ-500 ПВД ВСУ на территории бывшей шахты "Запорожская"», — указано в сообщении.

Отмечается, что шахта, по которой был нанесен удар, находится близ населенного пункта Родинское.

Ранее на видео попал комбинированный удар Вооруженных сил России с применением ФАБ и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по используемому для снабжения ВСУ мосту в Затоке в Одесской области