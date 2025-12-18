Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

Удар четырех фугасных авиабомб по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Изнанка».
«Уничтожение ФАБ-500 ПВД ВСУ на территории бывшей шахты "Запорожская"», — указано в сообщении.
Отмечается, что шахта, по которой был нанесен удар, находится близ населенного пункта Родинское.
Ранее на видео попал комбинированный удар Вооруженных сил России с применением ФАБ и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по используемому для снабжения ВСУ мосту в Затоке в Одесской области