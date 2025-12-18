Реклама

18:29, 18 декабря 2025Силовые структуры

Принявшая роды на дому у известной российской блогерши акушерка попала под арест

В Москве арестована акушерка Котлар, принимавшая роды на дому у блогерши Айши
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Савеловский районный суд Москвы арестовал акушерку Наталью Котлар, принимавшую роды на дому у известной российской блогерши Айши. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Женщина обвиняется по части 2 статьи 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности») и части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Она заключена под стражу на два месяца.

По данным следствия, Котлар оказала акушерскую помощь при домашних родах, не имея медицинского образования.

По данным Telegram-канала «112», Котлар — ведущая курсов о мягких родах. Она убедила Айшу, что владеет навыками родовспоможения. В результате спустя час после родов новорожденный младенец перестал дышать. Врачи не смогли его спасти.

Ранее сообщалось, что Айша рожала в надувном бассейне. После родов она была госпитализирована.

