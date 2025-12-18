Реклама

13:17, 18 декабря 2025

Россиянка получила останки сына в обувной коробке и начала писать ему письма

Марк Леонов
Фото: VPLAB / Shutterstock / Fotodom  

Живущая под Волгоградом Нина Рыбальченко, мать пропавшего подростка, отказалась верить в его смерть даже после того, как получила его останки, и начала писать ему письма с просьбой вернуться. Об этом сообщает портал V1.RU.

Как рассказала женщина порталу, ее 19-летный сын Антон пропал девять лет назад, когда поехал на дачу полить огород. Через год в нескольких километрах от дачи Рыбальченко в овраге нашли фрагменты останков — экспертиза подтвердила генетическое совпадение с матерью, однако Нина Рыбальченко не верит, что кости, которые ей выдали в обувной коробке, принадлежат Антону, и до сих пор ищет его.

Она вспоминает, что пропавший был «домашним» ребенком и прилежным учеником и предполагает, что сын мог стать жертвой нападения, а останки подбросили, либо что Антон еще жив и просто потерял память. В подтверждение этой теории она заявляет, что на велосипеде, которым воспользовался сын, невозможно было преодолеть столь большое расстояние — у транспортного средства было спущено колесо. Кроме того, подозрения Нины Рыбальченко вызвала одежда, найденная рядом с костями — не соответствовала той, в которой она последней раз видела сына.

Спустя девять лет после исчезновения Антона Нина продолжает поиски, развешивает объявления и пишет сыну записки, которые оставляет на кухне их старой квартиры на случай, если тот вернется. Кроме того, она развешивает на могиле сына плакаты, стилизованные под советскую листовку «Родина-мать зовет», где вместо текста военной присяги в фоторедакторе вставлена фотография сына с подписью «Будь ты проклят, обидчик Антона».

Антон, родненький, неужели ты не простил нас с бабушкой? Родненький… Никого дороже у нас нет. Хорошо, если ты решил жить без нас. Но общаться же можно? Антон, я люблю тебя больше жизни и еще чуть-чуть. Объявись. Живи как живешь, только объявись. Ты же живой

из письма Нины Рыбальченко

В то же время, по версии следствия, смерть была связана не с криминалом, а с добровольным решением. В документах Следкома утверждается, что личность молодого человека сформировалась под «влиянием директивного и авторитарного отношения со стороны матери, порочного стиля ее воспитательных воздействий по типу доминирующей гиперопеки».

