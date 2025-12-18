Реклама

21:58, 18 декабря 2025

Работавший в Microsoft индиец переехал в Петербург и начал убирать улицы

Марина Совина
Фото: Pixabay

Мигрант из Индии, ранее работавший в сфере разработки в корпорации Microsoft, переехал в Россию и начал убирать улицы Санкт-Петербурга, пишет «Фонтанка».

26-летний Мукеш Мандал заявил изданию, что работал на родине разработчиком. За год в России он хочет заработать денег, а затем вернуться на родину.

«Я индиец, и для индийца не имеет значения, какая работа. Работа — это для Бога. Работать можно где угодно — в туалете, на улице, где угодно», — рассказал он.

Мандал вместе с другими индусами убирают петербургские улицы уже три месяца. Платят им около 100 тысяч рублей, также для них организовано проживание и еда за счет работодателя.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Индию может увеличиться на треть из-за введения безвизового режима. Как заявил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин, России и Индии необходимо поработать над взаимным продвижением туристического потенциала. По его словам, важно расширять географию путешествий для россиян в Индии и индийцев в РФ.

