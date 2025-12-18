На Украине раскрыли провал «большой игры» Зеленского

«Страна.ua»: На Украине освободили троих охранников Порошенко из СИЗО

Из СИЗО освободили троих охранников экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которых следствие подозревало в передаче взятки в размере 40 миллионов долларов. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Вышли под залог бывшие офицеры Управления государственной охраны Вадим Чучковский, Руслан Крамаренко и Сергей Волевач», — сказано в сообщении.

При этом издание отмечает, что дело против окружения Порошенко рассматривалось как ключевой элемент давления на бывшего президента. Сообщается, что следствие рассчитывало на то, что фигуранты, находясь под стражей, дадут признательные показания.

Однако освобождение охранников экс-президента стало, по оценке издания, одним из признаков провала так называемой «большой игры» президента Владимира Зеленского. Этот план, как утверждается, заключался в установлении полного контроля над антикоррупционной вертикалью, зачистке грантовой и медийной среды, а также в посадке самого Порошенко.

«По итогу Зеленский превратился бы в единоличного и полновластного правителя Украины. Но он сам поломал на корню свою большую игру, поддавшись в моменте испугу и сдав назад в июле с законами по НАБУ и САП, что и предопределило все последующие его проблемы, включая коррупционный скандал и отставку [экс-главы офиса президента Андрея] Ермака», — пишет издание.

В начале декабря представители партии Порошенко заблокировали работу Верховной Рады Украины. Они скандировали: «Правительство — прочь».