Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:49, 18 декабря 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли провал «большой игры» Зеленского

«Страна.ua»: На Украине освободили троих охранников Порошенко из СИЗО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Из СИЗО освободили троих охранников экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которых следствие подозревало в передаче взятки в размере 40 миллионов долларов. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Вышли под залог бывшие офицеры Управления государственной охраны Вадим Чучковский, Руслан Крамаренко и Сергей Волевач», — сказано в сообщении.

При этом издание отмечает, что дело против окружения Порошенко рассматривалось как ключевой элемент давления на бывшего президента. Сообщается, что следствие рассчитывало на то, что фигуранты, находясь под стражей, дадут признательные показания.

Материалы по теме:
Контрольная зачистка. Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
Контрольная зачистка.Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
2 мая 2022
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
18 января 2022
«Мы думали, что Порошенко — это дно» Украинский политик Анатолий Шарий — о борьбе Зеленского с оппозицией и грязных методах спецслужб
«Мы думали, что Порошенко — это дно»Украинский политик Анатолий Шарий — о борьбе Зеленского с оппозицией и грязных методах спецслужб
29 марта 2021

Однако освобождение охранников экс-президента стало, по оценке издания, одним из признаков провала так называемой «большой игры» президента Владимира Зеленского. Этот план, как утверждается, заключался в установлении полного контроля над антикоррупционной вертикалью, зачистке грантовой и медийной среды, а также в посадке самого Порошенко.

«По итогу Зеленский превратился бы в единоличного и полновластного правителя Украины. Но он сам поломал на корню свою большую игру, поддавшись в моменте испугу и сдав назад в июле с законами по НАБУ и САП, что и предопределило все последующие его проблемы, включая коррупционный скандал и отставку [экс-главы офиса президента Андрея] Ермака», — пишет издание.

В начале декабря представители партии Порошенко заблокировали работу Верховной Рады Украины. Они скандировали: «Правительство — прочь».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован полный текст решения Верховного суда по делу Долиной. Экспертиза показала, как мошенникам удалось обмануть певицу

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    В России выросло количество китайских подержанных грузовиков

    Украине предрекли финансовый крах из-за ЕС

    В российской разведке объяснили процесс разрушения Украины одним аспектом

    Применение нескольких ФАБ по ВСУ попало на видео

    Верховный суд раскрыл рыночную стоимость квартиры Долиной

    Сталин обвинил США в уничтожении индийской промышленности

    Эксперт перечислил необходимое Усольцевым для выживания в тайге снаряжение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok