Раскрыта главная цель предстоящего саммита ЕС

Politico: На саммите ЕС будет убеждать Бельгию согласиться на изъятие активов РФ

На саммите 18 декабря Европейский союз (ЕС) будет убеждать Бельгию согласиться на изъятие российских замороженных активов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Главная цель саммита в четверг — убедить Бельгию отказаться от своей позиции несогласия, даже если это означает, что переговоры затянутся до поздней ночи», — передает издание слова высокопоставленного представителя ЕС.

При этом бельгийские чиновники заявили газете, что средства из Euroclear не будут изъяты.

Также по информации газеты, в ходе переговоров лидеры Евросоюза намерены обсудить, как реагировать на позицию США и Китая в мировой экономике и вопрос о расширении объединения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕК сняла с повестки предстоящего саммита ЕС вопрос о конфискации замороженных российских активов. По его словам, если он правильно понял заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то вопрос российских активов не будет фигурировать на переговорах.