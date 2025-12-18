Реклама

08:33, 18 декабря 2025

Раскрыта главная цель предстоящего саммита ЕС

Politico: На саммите ЕС будет убеждать Бельгию согласиться на изъятие активов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

На саммите 18 декабря Европейский союз (ЕС) будет убеждать Бельгию согласиться на изъятие российских замороженных активов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Главная цель саммита в четверг — убедить Бельгию отказаться от своей позиции несогласия, даже если это означает, что переговоры затянутся до поздней ночи», — передает издание слова высокопоставленного представителя ЕС.

При этом бельгийские чиновники заявили газете, что средства из Euroclear не будут изъяты.

Также по информации газеты, в ходе переговоров лидеры Евросоюза намерены обсудить, как реагировать на позицию США и Китая в мировой экономике и вопрос о расширении объединения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕК сняла с повестки предстоящего саммита ЕС вопрос о конфискации замороженных российских активов. По его словам, если он правильно понял заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то вопрос российских активов не будет фигурировать на переговорах.

