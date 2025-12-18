Раскрыта цель переговоров США и России в Майами

Axios: США в Майами проинформируют РФ о прогрессе в переговорах с Украиной

Переговорная группа США проинформирует спецпосланника российского президента Кирилла Дмитриева во время его визита в Майами о прогрессе, достигнутом в диалоге с украинской стороной по урегулированию конфликта. Об этом со ссылкой на высокопоставленные американские источники сообщает портал Axios.

«Советники [президента США Дональда] Трампа проинформируют посланника (...) о прогрессе, достигнутом в переговорах между американскими и украинскими официальными лицами, и попытаются убедить российское правительство согласиться с обновленным предложением о прекращении [конфликта]», — указывает издание.

Ранее журнал Politico написал о готовящемся российско-американском саммите в Майами. Российскую делегацию возглавит Дмитриев. Американскую сторону будут представлять специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.