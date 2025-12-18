Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:52, 18 декабря 2025Мир

Раскрыта цель переговоров США и России в Майами

Axios: США в Майами проинформируют РФ о прогрессе в переговорах с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Переговорная группа США проинформирует спецпосланника российского президента Кирилла Дмитриева во время его визита в Майами о прогрессе, достигнутом в диалоге с украинской стороной по урегулированию конфликта. Об этом со ссылкой на высокопоставленные американские источники сообщает портал Axios.

«Советники [президента США Дональда] Трампа проинформируют посланника (...) о прогрессе, достигнутом в переговорах между американскими и украинскими официальными лицами, и попытаются убедить российское правительство согласиться с обновленным предложением о прекращении [конфликта]», — указывает издание.

Ранее журнал Politico написал о готовящемся российско-американском саммите в Майами. Российскую делегацию возглавит Дмитриев. Американскую сторону будут представлять специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам дали советы при повреждении авто на парковке

    На Украине намекнули на связанные с Ермаком доказательства в деле «кошелька» Зеленского

    Зеленский пожаловался на отсутствие ракет

    Россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд

    В США канцлера Германии Мерца призвали учить историю после слов о России

    Путин позвонил пятилетнему россиянину

    Японию предупредили о последствиях военных учений вблизи российских границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok