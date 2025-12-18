Политолог Шаповалов: Украинскую экономику ждет катастрофа

Украинская экономика существует последние годы исключительно за счет беспрецедентной широкомасштабной помощи западных стран, без помощи которых ее ждет катастрофа, рассказал политолог Владимир Шаповалов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что у Европейского союза (ЕС) остался один день для принятия решения по новому кредиту для Украины. По его словам, если ЕС не одобрят Украине помощь, то правительство республики не сможет покрыть дефицит бюджета на несколько десятков миллиардов долларов.

Политолог отметил, что ЕС в настоящий момент переживает далеко не лучшие времена, и входящие в него страны не имеют достаточных ресурсов для финансовой помощи. По его словам, вероятность того, что Украине будет нечем платить по бюджетным статьям, достаточно высока, даже если партнеры смогут каким-то образом предоставить ей необходимые денежные средства.

«Мы знаем, что ряд европейских стран готовы на это пойти, речь прежде всего о Германии. Скорее, рано, чем поздно украинскую экономику ждет катастрофа, и речь идет просто об отсрочке данной катастрофы», — заключил Шаповалов.

Саммит ЕС пройдет 18-19 декабря. Центральной темой встречи станет финансирование Украины в 2026-2027 годах. Ранее стало известно, что Бельгия и еще несколько европейских стран выступают против использования для этих нужд замороженных российских активов.