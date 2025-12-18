Реклама

16:28, 18 декабря 2025Интернет и СМИ

Расставшийся с женой Дибров признался в желании праздновать Новый год с семьей

Ведущий Дибров заявил, что хотел бы праздновать Новый год с семьей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров, расставшийся с женой Полиной после 16 лет брака, признался, что хотел бы встречать Новый год с семьей. Его слова приводит KP.RU.

На вопрос журналистов о том, с кем ведущий будет встречать праздник, тот ответил, что хотел бы провести его с детьми и бывшей женой. «Человек вот предполагает, а Бог-то располагает. Конечно, я бы хотел с семьей, меня бы спросили», — ответил Дибров.

Телеведущий добавил, что если бы не развелся с супругой, то не пришел бы на мероприятие, где и встретился с задавшими ему вопрос журналистами, а провел время с детьми. «Вот стою тут, с друзьями. Ну хоть не бросают меня, видите, друзья», — добавил Дибров.

В сентябре мировой суд расторг брак Дибровых. Сообщалось, что между супругами не было разногласий ни по имущественным, ни по другим вопросам.

До этого жена Диброва раскрыла причины развода с супругом. По ее словам, со временем она стала относиться к ведущему как к другу и наставнику, а также начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику.

Дибров женился на модели Полине Наградовой, которая моложе его на 30 лет, в 2009 году. У пары родилось трое детей.

