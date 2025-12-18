Разведчик рассказал о бедственном положении ВСУ близ Северска

РИА Новости: Остатки солдат ВСУ близ Северска окружены и деморализованы

Остатки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Северска окружены и деморализованы. Об этом рассказал офицер разведывательного подразделения группировки войск «Южная», передает РИА Новости.

«Объективная картина такова: разъяренные и деморализованные группы ВСУ, нарушено снабжение, пытаются как-то просочится, выйти к своим», — рассказал разведчик.

По его словам, у украинских войск в северной стороне от Северска в сторону Славянска полностью была нарушена наземная логистика.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил участников специальной военной операции (СВО), освободивших Северск, с заслуженными боевыми наградами и вручил «Золотые Звезды» Героев России.