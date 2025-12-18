Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:20, 18 декабря 2025Бывший СССР

Разведчик рассказал о бедственном положении ВСУ близ Северска

РИА Новости: Остатки солдат ВСУ близ Северска окружены и деморализованы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Остатки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Северска окружены и деморализованы. Об этом рассказал офицер разведывательного подразделения группировки войск «Южная», передает РИА Новости.

«Объективная картина такова: разъяренные и деморализованные группы ВСУ, нарушено снабжение, пытаются как-то просочится, выйти к своим», — рассказал разведчик.

По его словам, у украинских войск в северной стороне от Северска в сторону Славянска полностью была нарушена наземная логистика.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил участников специальной военной операции (СВО), освободивших Северск, с заслуженными боевыми наградами и вручил «Золотые Звезды» Героев России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Палата представителей США отклонила резолюции о запрете военных действий в Венесуэле

    Мошенники придумали способ обхода закона о дропперах

    Раскрыта главная цель предстоящего саммита ЕС

    Дерматолог раскрыла секрет правильного мытья в душе

    Иностранец ответил за теракт на БАМе

    Уиткофф и Кушнер проведут еще одну встречу перед переговорами с Россией

    Двое рыбаков бесследно исчезли в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok