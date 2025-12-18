Разведка побережья Черного моря для СБУ стоила россиянину свободы

В Краснодарском крае россиянину дали 13 лет за разведку в пользу СБУ

Краснодарский краевой суд к 13 годам колонии приговорил россиянин, признанного виновным в госизмене в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как установил суд, мужчина согласился сотрудничать со службой безопасности Украины (СБУ) и оказывать услуги по разведке прибрежных территорий Черного мора. Разведка велась в том числе при помощи технических средств. Данные передавались СБУ для использования против России. При вынесении приговора суд учел, что осужденный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области 21-летнего местного жителя за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ).

