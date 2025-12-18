Реклама

Россиян предупредили о крадущей данные новой опасной программе

«Лаборатория Касперского»: Вредоносное ПО Stealka крадет данные пользователей ПК
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Вредоносное программное обеспечение (ПО) Stealka крадет данные у пользователей ПК с операционной системой Windows. О новой опасной программе россиян предупредили в «Лаборатории Касперского», релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили новую вредоносную программу для кражи данных и назвали ее Stealka», — говорится в материале. Уточняется, что злоумышленники маскируют данный стилер в том числе под моды и читы для компьютерных игр, а также под активаторы для различных программ.

«Распространяют зловред в основном на популярных платформах, таких как GitHub или SourceForge, или же на вредоносных сайтах, созданных злоумышленниками и мимикрирующих в том числе под игровые ресурсы», — рассказали в «Лаборатории Касперского» и добавили, что фейковые страницы, распространяющие это вредоносное ПО, могут выглядеть очень правдоподобно.

После установки на компьютер Stealka может незаметно собирать большой объем конфиденциальных данных, включая логины и пароли, данные платежных карт и криптовалютных кошельков, сведения о системе и список установленных приложений. Помимо того, как указали в компании, эта программа может делать снимки экрана компьютера, а в некоторых случаях — загружать на него майнер.

«По данным "Лаборатории Касперского", больше всего пользователей, столкнувшихся с [этим] троянцем, зафиксировано в России. Однако атаки зловреда обнаружены и в других странах — в том числе в Турции, Бразилии, Германии, Индии», — также указали специалисты.

Ранее эксперт «Лаборатории Касперского» Михаил Гербер назвал категории россиян, которые больше всего интересуют мошенников. К ним специалист отнес детей, владельцев криптовалют и пожилых людей.

