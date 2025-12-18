Россиян предупредили о штрафах за украшение рабочего места к Новому году

Хаминский: За украшение рабочего места может грозить штраф до ₽15 тыс.

За украшение рабочего места к Новому году может грозить штраф до 15 тысяч рублей в случае нарушения правил пожарной безопасности. Об этом россиян предупредил юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости.

По его словам, украшение рабочего места должно быть согласовано с руководством или службой охраны труда. В случае, если сотрудник украсит место без согласования, его могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

«Непосредственно за несоблюдение правил пожарной безопасности нарушителям грозит ответственность согласно статье 20.4 КоАП РФ. Граждане могут быть оштрафованы на 15 тысяч рублей», — предупредил Хаминский.

Он отметил, что потенциально пожароопасными могут стать искусственная ель, самодельные гирлянды, несертифицированные световые приборы и украшения, подключающиеся к розетке.

Ранее юристы предупредили, что самовольное украшение подъезда жилого дома к Новому году может обернуться штрафом до 15 тысяч рублей и даже лишением свободы, если произойдет пожар.