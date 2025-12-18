Россияне выбрали лучшие фильмы, песни и шоу уходящего года

Пользователи ОК назвали фильм «Август» лучшим в 2025 году

Пользователи «Одноклассников» определили лучший фильм, хит, сериал, шоу, блог и персону года в соцсети. Голосование проводилось в рамках ежегодной премии «Самый ОК», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Фильмом года стал «Август» — за него проголосовало наибольшее число юзеров. На втором месте «Горыныч», на третьем — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

Лучшей песней года стал трек Homay от AY YOLA. Второе место заняли NЮ и Асия с песней «Помнишь». На третьем — «Эгоистка» певицы Zivert.

В номинации «Сериал года» победил «Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш». На втором месте — «Аутсорс». Третье место занял сериал «Олдскул».

Лучшим шоу пользователи «Одноклассников» признали вечернее развлекательное ток-шоу «Привет, Андрей!». Второе место занял музыкальный проект «Голос.Дети», третье — детский вокальный проект «Ты Супер!».

Блогом года стала «Жизнь в деревне и точка». Блог «Luchy-Nika. Семья и питомцы» расположился на втором месте. На третьем — «Рецепты от Газдановой Нины».

В этом году «Одноклассники» представили новую номинацию «Персона года» — ее победителем стал телеведущий Андрей Малахов. На втором месте — актер Сергей Безруков, а на третьем — хоккеист Александр Овечкин.

Победителей премии «Самый ОК» объявили ведущий Вячеслав Макаров и звездные гости Алексей Маклаков, Александр Анатольевич, Торнике Квитатиани — 18 декабря в эфире в группе «Все ОК!». Трансляция велась из Великого Устюга, ведущие брали интервью у жителей города и обсуждали номинантов. Лауреатам премии вручат специальные статуэтки с эмблемой конкурса.

Пользователи «Одноклассников» выбирали победителей из пяти номинантов, вошедших в шорт-лист премии. Шорт-лист каждой категории составлялся из самого популярного контента среди пользователей ОК на основе данных платформы с ноября 2024 года по ноябрь 2025-го.

В категории «Блог года» были представлены создатели оригинального контента с наибольшим приростом подписчиков и количеством реакций на контент. В категории «Хит года» — композиции с наибольшим количеством прослушиваний. В категориях «Фильм года», «Сериал года» и «Шоу года» ­— наиболее популярные проекты по частоте обсуждений среди пользователей платформы. «Персона года» — лидеры мнений, которые привлекли наибольшее внимание аудитории «Одноклассников»: их чаще всего упоминали пользователи в своих постах и комментариях на платформе в этом году, а их деятельность и достижения стали наиболее обсуждаемыми на площадке у аудитории старше 55 лет.

