Россиянин выслушал приговор за голосовые сообщения о силовиках

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину за голосовые сообщения о силовиках

В Краснодарском крае суд приговорил к трем годам принудительных работ местного жителя за голосовые сообщения о силовиках. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Отбывать назначенное наказание ему надлежит в исправительном центре. В течение этого времени из его зарплаты будут удерживать в доход государства десять процентов. На судебном заседании подсудимый вину признал частично, сообщив, что негативного отношения к сотрудникам ДПС не имеет, а сообщениями просто хотел выделиться. Его признали виновным по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ.

По версии следствия, в марте осужденный разместил в публичной группе «Анти ДПС Анастасиевская» голосовые сообщения, направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. В них он призывал к насилию над силовиками, когда они находятся одни и в гражданской одежде.

Ранее в Подмосковье суд арестовал женщину за пост с оправданием терроризма.