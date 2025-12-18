Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:32, 18 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин выслушал приговор за голосовые сообщения о силовиках

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину за голосовые сообщения о силовиках
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Краснодарском крае суд приговорил к трем годам принудительных работ местного жителя за голосовые сообщения о силовиках. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Отбывать назначенное наказание ему надлежит в исправительном центре. В течение этого времени из его зарплаты будут удерживать в доход государства десять процентов. На судебном заседании подсудимый вину признал частично, сообщив, что негативного отношения к сотрудникам ДПС не имеет, а сообщениями просто хотел выделиться. Его признали виновным по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ.

По версии следствия, в марте осужденный разместил в публичной группе «Анти ДПС Анастасиевская» голосовые сообщения, направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. В них он призывал к насилию над силовиками, когда они находятся одни и в гражданской одежде.

Ранее в Подмосковье суд арестовал женщину за пост с оправданием терроризма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Барщевский спустя 24 года покидает госслужбу. Отставку связали с делом Долиной, но все оказалось проще

    Названы три рецепта «экономического чуда». Но России они не помогут

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россиянам дали советы при повреждении авто на парковке

    На Украине намекнули на связанные с Ермаком доказательства в деле «кошелька» Зеленского

    Зеленский пожаловался на отсутствие ракет

    Россиянин отправился в Таиланд, занялся сексом с трансгендером и попал под запрет на въезд

    В США канцлера Германии Мерца призвали учить историю после слов о России

    Путин позвонил пятилетнему россиянину

    Японию предупредили о последствиях военных учений вблизи российских границ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok