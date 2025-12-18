Реклама

12:47, 18 декабря 2025Россия

Россиянке пробили голову крышкой от рояля в элитном ресторане на Красной площади в Москве

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Посетительнице элитного ресторана Bosco Prive на Красной площади в Москве пробили голову крышкой от рояля. Об этом пишет Shot в Telegram.

По данным канала, гостью посадили за столик около рояля. Когда за инструмент сел музыкант и открыл крышку рояля, россиянка почувствовала сильный удар по затылку. Деталь инструмента якобы сломалась и отпружинила прямо ей в голову.

«Я в шоковом состоянии, ничего не понимаю, хватаюсь за голову и понимаю, что истекаю кровью», — вспомнила она.

Россиянка рассказала, что аптечки в заведении в центре столицы не оказалось, и ей якобы предложили прижечь рану водкой до приезда скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где зашили рану.

По словам посетительницы, представитель ресторана связался с ней после подачи заявления в полицию и предложил «комплимент и скидку на следующий визит».

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после угроз изнасиловать студентку МГИМО в премиальном ресторане Oltremare в Москве.

