Российский город завалило снегом

Николаевск-на-Амуре завалило снегом

Николаевск-на-Амуре Хабаровского края завалило снегом. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Amur Mash.

После мощного снегопада российский город тонет в сугробах. На записях, сделанных местными жителями, можно увидеть подъезды домов, которые завалены практически до самого верха, а также людей, которым приходится передвигаться на лыжах и снегоходах.

Из-за непогоды в регионе наблюдаются перебои с электричеством. Так, поселок Чныррах больше суток остается без света — спецтехнике не удалось проехать в населенный пункт по заметенным дорогам. Кроме того, школьников еще накануне перевели на дистанционное обучение.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать новых снегопадов в столице в ближайшую неделю.