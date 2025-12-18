Российскому секс-блогеру вынесли приговор

В Москве суд заочно приговорил к 9 годам колонии секс-блогера Казанцеву

В Москве суд заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима секс-блогера Александру Казанцеву (признана иноагентом в России, внесена в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Установлено, что в феврале 2025 года Казанцева опубликовала на странице в соцсети пост, содержащий заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России в ходе СВО. Также она с декабря 2023 года по май 2025 года участвовала в движении, деятельность которого запрещена в РФ, и вовлекала в него других.

Казанцева также дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

