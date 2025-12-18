Реклама

07:50, 18 декабря 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в топе с ультраоткровенным вырезом

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала новую фотографию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в красном топе с ультраоткровенным вырезом и трусах. Она лежала в кровати. Симмонс написала, что проводит уютное утро.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее сообщалось, что немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало «самой сексуальной спортсменкой мира», показала фото в коротком обтягивающем топе. Шмидт написала, что готовилась к тренировке.

