Великобритания ударила по российской нефти

Великобритания ввела санкции против российских «Татнефти» и «РуссНефти»

Власти Великобритании объявили о введении санкций в отношении 24 физических и юридических лиц, связанных с Россией. В том числе в список, опубликованный на сайте Минфина, попали нефтяные компании «Татнефть» и «РуссНефть».

Такое решение означает для включенных в реестр заморозку активов, финансовые и инвестиционные ограничения. Поводом для ограничительных мер Лондон называет «участие в дестабилизации Украины, подрыве или угрозе ее территориальной целостности, суверенитету или независимости; получение выгоды от правительства России или его поддержка».

Помимо указанных компаний, британский список пополнили ННК-Ойл (Независимая нефтегазовая компания), АО «Руснефтегаз», московская фабрика ваты, граждане ОАЭ, Узбекистана и Киргизии.

Ранее сегодня, 18 декабря, об очередных санкциях в отношении российского теневого флота, задействованного в перевозках нефти, объявил Евросоюз. В список были включено 41 судно.