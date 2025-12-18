Санитар обокрал умершего участника СВО

«Ъ»: Санитар из Севастополя обокрал умершего участника СВО

Санитар военного госпиталя из Севастополя обокрал умершего участника специальной военной операции (СВО), об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Балаклавского районного суда.

Согласно материалам дела, в марте при уборке в морге санитар нашел банковскую карту и конверт с пин-кодом, принадлежащие военному. Мужчина снял около 150 тысяч рублей через банкомат, потом оплачивал покупки в магазинах и обналичивал деньги, в сумме он похитил около 1,8 миллиона рублей.

Как отметили в суде, фигурант и дальше снимал бы деньги, но потерял карту, поскольку периодически употреблял спиртное. Пропажу средств обнаружила мать военнослужащего, когда хотела снять деньги с карты на его похороны.

Санитара задержали, было возбуждено уголовное дело о краже. Обвиняемый свою вину признал, раскаялся и вернул похищенное. Суд признал его виновным и назначил наказание — год и три месяца в колонии общего режима.

Ранее в Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника спецоперации. Правоохранитель инсценировал обнаружение у военного наркотиков, а после с сообщниками, угрожая насилием, потребовал от потерпевшего 500 тысяч рублей.

