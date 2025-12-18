Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:50, 18 декабря 2025Силовые структуры

Санитар обокрал умершего участника СВО

«Ъ»: Санитар из Севастополя обокрал умершего участника СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Санитар военного госпиталя из Севастополя обокрал умершего участника специальной военной операции (СВО), об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Балаклавского районного суда.

Согласно материалам дела, в марте при уборке в морге санитар нашел банковскую карту и конверт с пин-кодом, принадлежащие военному. Мужчина снял около 150 тысяч рублей через банкомат, потом оплачивал покупки в магазинах и обналичивал деньги, в сумме он похитил около 1,8 миллиона рублей.

Как отметили в суде, фигурант и дальше снимал бы деньги, но потерял карту, поскольку периодически употреблял спиртное. Пропажу средств обнаружила мать военнослужащего, когда хотела снять деньги с карты на его похороны.

Санитара задержали, было возбуждено уголовное дело о краже. Обвиняемый свою вину признал, раскаялся и вернул похищенное. Суд признал его виновным и назначил наказание — год и три месяца в колонии общего режима.

Ранее в Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника спецоперации. Правоохранитель инсценировал обнаружение у военного наркотиков, а после с сообщниками, угрожая насилием, потребовал от потерпевшего 500 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Число российских туристов в Китае значительно выросло

    Санитар обокрал умершего участника СВО

    Жители Одессы устроили бунт и перекрыли дороги из-за блэкаута

    Александра Бортич показала видео в микроюбке

    Депутат Рады указал на невозможность провести в стране выборы в онлайн-формате

    Трамп осудил Украину за медлительность в переговорах

    Нурмагомедов поделился фотографиями и видео из родного села

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok