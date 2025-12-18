Реклама

Россия
08:05, 18 декабря 2025Россия

Соседи устроившего резню в школе под Москвой подростка попали под травлю

Майя Назарова

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Соседи подростка, устроившего резню в школе в подмосковном поселке Горки-2, попали под травлю. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, в семье, которая проживает в одном подъезде с преступником, воспитываются трое мальчиков. Одного из них зовут Тимофей, как и напавшего с ножом на учащихся и охранника. Его родители рассказали, что поначалу его перепутали с агрессивным юношей.

На семью комментаторы обрушили шквал ненависти — родителям и детям начали поступать оскорбления на телефоны, угрозы отомстить «за погибшего ребенка».

Соседи признались, что пока не могут отпускать своих детей из дома, опасаясь нападения хейтеров. Они отметили, что их дети никогда не общались с подростком, устроившим резню в школе.

До этого сообщалось, что родители девятиклассника, напавшего на школу, попали на видео. Они отказались давать какие-либо комментарии по поводу случившегося.

Учащийся, который изначально хотел расправиться с учительницей математики, перепутал крыло в школе в Горках-2 в Подмосковье и не нашел женщину. После этого юноша стал бросаться с ножом на учащихся четвертого класса.

О резне в школе в Одинцовском городском округе стало известно 16 декабря. По последним сведениям, подросток смертельно ранил ученика младших классов, также пострадали охранник и еще двое детей.

