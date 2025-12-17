Родители устроившего резню в школе под Москвой девятиклассника попали на видео

RT снял на видео родителей школьника, который устроил резню в школе в Горках-2

Родители девятиклассника, устроившего резню в школе в подмосковном поселке Горки-2, попали на видео. Ролик с ними снял корреспондент RT.

На представленных кадрах видно, как супружеская пара быстро идет к лифту. Журналист пытается выяснить у родителей подростка, как тот себя проявлял. Однако ни отец, ни мать не вступают в диалог. До того как двери лифта открылись, мать школьника обронила фразу: «Комментарии не даем, на вопросы не отвечаем».

До этого отец 15-летнего подростка поделился с репортерами, что не знает, почему его сын мог решиться на такой поступок.

Он отметил, что о вооруженном нападении сына узнал из средств массовой информации.

Кроме того, сообщалось, что девятиклассник, который изначально желал расправиться с учительницей математики, перепутал крыло в школе в Горках-2 в Подмосковье и не нашел женщину. После этого юноша стал бросаться с ножом на учащихся четвертого класса.

О резне в школе в Одинцовском городском округе стало известно 16 декабря. По последним сведениям, подросток смертельно ранил ученика младших классов, также пострадали охранник и еще двое детей.