Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 17 декабря 2025Россия

Родители устроившего резню в школе под Москвой девятиклассника попали на видео

RT снял на видео родителей школьника, который устроил резню в школе в Горках-2
Майя Назарова

Родители девятиклассника, устроившего резню в школе в подмосковном поселке Горки-2, попали на видео. Ролик с ними снял корреспондент RT.

На представленных кадрах видно, как супружеская пара быстро идет к лифту. Журналист пытается выяснить у родителей подростка, как тот себя проявлял. Однако ни отец, ни мать не вступают в диалог. До того как двери лифта открылись, мать школьника обронила фразу: «Комментарии не даем, на вопросы не отвечаем».

До этого отец 15-летнего подростка поделился с репортерами, что не знает, почему его сын мог решиться на такой поступок.

Он отметил, что о вооруженном нападении сына узнал из средств массовой информации.

Кроме того, сообщалось, что девятиклассник, который изначально желал расправиться с учительницей математики, перепутал крыло в школе в Горках-2 в Подмосковье и не нашел женщину. После этого юноша стал бросаться с ножом на учащихся четвертого класса.

О резне в школе в Одинцовском городском округе стало известно 16 декабря. По последним сведениям, подросток смертельно ранил ученика младших классов, также пострадали охранник и еще двое детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ООН осудила Украину за связанный с Россией закон

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    The Rolling Stones отменили тур из-за состояния Кита Ричардса

    Мигранты готовили теракт в российской колонии

    В Германии сочли Европу недостаточно умной для мира на Украине

    Жирков назвал лучшего тренера для «Спартака»

    Обвиняемый по делу «Крокуса» попытался совершить суицид в СИЗО

    Экс-начальника российской колонии осудили за организацию террористического сообщества

    Россияне стали меньше переплачивать по ипотеке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok