Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 18 декабря 2025Мир

Союзники Украины пообещали использовать дипломатические меры

Bloomberg: Союзники Украины решили использовать дипломатические меры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Союзники Украины в рамках возможных гарантий безопасности пообещали в первую очередь прибегать к дипломатическим средствам, чтобы предотвратить возможное новое обострение конфликта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждаемыми гарантиями.

«В случае возобновления боевых действий украинские вооруженные силы выступят в качестве первой линии обороны, в то время как союзники Киева будут быстро принимать дипломатические меры и меры по предотвращению конфликтов, чтобы попытаться остановить эскалацию конфликта», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в течение нескольких дней они будут предоставлять военную поддержку при содействии США, если эти попытки потерпят неудачу.

Ранее администрация США объявила о разработке плана по урегулированию ситуации в Украине. В Кремле заявили, что Россия продолжает оставаться готовой к переговорам и продолжает участвовать в обсуждениях, проводимых в Анкоридже.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкие войска будут «наносить ответные удары в случае российских вторжений или атак» в рамках международной миссии по безопасности демилитаризованной зоны на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить «балаган». Генерал ответил угрозой

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    В Европе проверят законность решения по активам России

    Песков рассказал об одной особенности Путина

    Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией

    Пашинян попросил Россию восстановить железные дороги в Армении

    Стало известно о планах Мерца удовлетворить требование Бельгии по российским активам

    Союзники Украины пообещали использовать дипломатические меры

    Врачи не смогли спасти раненную при атаке на Севастополь девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok