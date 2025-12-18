Союзники Украины пообещали использовать дипломатические меры

Bloomberg: Союзники Украины решили использовать дипломатические меры

Союзники Украины в рамках возможных гарантий безопасности пообещали в первую очередь прибегать к дипломатическим средствам, чтобы предотвратить возможное новое обострение конфликта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждаемыми гарантиями.

«В случае возобновления боевых действий украинские вооруженные силы выступят в качестве первой линии обороны, в то время как союзники Киева будут быстро принимать дипломатические меры и меры по предотвращению конфликтов, чтобы попытаться остановить эскалацию конфликта», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в течение нескольких дней они будут предоставлять военную поддержку при содействии США, если эти попытки потерпят неудачу.

Ранее администрация США объявила о разработке плана по урегулированию ситуации в Украине. В Кремле заявили, что Россия продолжает оставаться готовой к переговорам и продолжает участвовать в обсуждениях, проводимых в Анкоридже.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что немецкие войска будут «наносить ответные удары в случае российских вторжений или атак» в рамках международной миссии по безопасности демилитаризованной зоны на Украине.