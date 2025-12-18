Реклама

Мир
07:41, 18 декабря 2025Мир

США заподозрили в блефе на переговорах по Украине

Американист Дудаков: США отправкой солдат Европы на Украину хотят ослабить ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США в ходе переговоров по украинскому конфликту призывают Европу разместить свои войска на Украине с целью ослабить ЕС. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Американцы никого своего отправлять на Украину не будут, но возможно, что [США] были бы не против тем же европейцам предложить купить у них проигранную войну», — подчеркнул он. По его мнению, разговоры о возможной отправке европейских войск на Украину являются простым блефом.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Европа должна воспользоваться исторической возможностью достичь мира на Украине и поддержать миротворческие усилия президента США Дональда Трампа.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что европейские страны хотят расширить украинский конфликт и распространить его на экономическую сферу, конфисковав замороженные российские активы.

