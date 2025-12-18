Реклама

14:59, 18 декабря 2025Россия

Стало известно об инцидентах «с ксенофобским душком» в поселке устроившего резню подростка

В поселке Сосны, где живет напавший на школу подросток, рассказали о ксенофобии
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В подмосковном поселке Сосны, где проживает устроивший резню в одинцовской школе подросток, неоднократно происходили инциденты «с ксенофобским душком». Об этом рассказала местная жительница, сообщение которой опубликовала руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская в Telegram.

Пользовательница, зарегистрированная под именем Зарианна Соломко, поделилась, что в течение нескольких лет периодически приезжает в Сосны из Москвы. По ее словам, «бытовая ксенофобия здесь разлита в воздухе» и после приезда у них с мужем первым делом поинтересовались национальностью.

Она также рассказала, что более двух лет являлась админом общепоселкового чата, и за это время несколько раз происходили ксенофобские инциденты с участием подростков. Так, несовершеннолетние затравили нерусскую пожилую женщину с внуками на детской площадке, обматерив их, закидав чипсами и забрызгав водой. Кроме того, летом жертвами издевательств стали нерусские девочки, которых заплевали. Также подростки несколько ночей названивали торговцу цветами и оскорбляли его.

«Все это освещалось в чате — была и адекватная реакция, но подавляющее большинство молчали, кто-то проявлял злобу. Появился запрет на ксенофобию в чате — "не знаем такого слова", фырканье, демонстративный выход», — написала Соломко.

При этом, по словам женщины, в поселке практически нет социальной инфраструктуры, и главным местом развлечения для подростков стали заброшки советского времени. Соломко также добавила, что полиция не реагирует на устраиваемые несовершеннолетними гонки на питбайках и шум в ночное время.

О резне в школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа стало известно утром 16 декабря. Жертвой преступления стал ученик четвертого класса, семья которого приехала из Таджикистана. Нападавшего задержали в результате штурма. Им оказался 15-летний девятиклассник, который был последователем деструктивного движения.

Все свои действия школьник снял на камеру. Сразу после резни он выложил видео в чат класса. На записи видно, как охранник пытается остановить девятиклассника, но тот выпускает в лицо мужчины струю из перцового баллончика, а затем бежит за другим учеником, которого настигает на лестнице и наносит несколько ударов ножом.

